Наполнение контентом отелей для интернет-магазина

Необходима обработка отельной базы, начать нужно уже сегодня, дается тестовое задание(3 позиции).

Работа производится в самописной базе заказчика. Часть данных уже проставлена автоматически.

Работа над одной позицией, далее – отель, включает:

-- метчинг с базами агрегаторов-партнеров (2 базы), соответствия подбираются системой автоматически (70% базы) или находятся вручную(30% – технология предоставляется)

-- описание – полный копипаст (источник – заметченная позиция из базы партнера, там, где есть данные);

-- фото – проверка и фильтрация имеющихся в базе (80% базы) или нахождение вручную на доступных ресурсах (20% базы, технология предоставляется). Выбор главной фото;

-- Проверка имеющихся и проставление недостающих атрибутов по позиции (около 30-40). Источник – заметченные позиции из базы партнера/сайт отеля или иные тур.ресурсы (при необходимости, технология предоставляется);

-- проверка координат google maps – копипаст (источник – заметченная позиция из базы партнера, там, где есть данные);

Проект долгосрочный.

Интенсивность наполнения – от 25 позиций в день и выше (ежедневная отчетность). Среднее время, затрачиваемое на 1 отель: 7 минут.

Стоимость 1 позиции – 10 и 14 руб.(в зависимости от сложности). Перевод на любой эл. кошелек.