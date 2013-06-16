Если был опыт наполнения сайтов инфой (картинки, описания, материалы) фабрик Европы - оставляйте заявки.
Наполнение контентом отелей для интернет-магазина
Необходима обработка отельной базы, начать нужно уже сегодня, дается тестовое задание(3 позиции).
Работа производится в самописной базе заказчика. Часть данных уже проставлена автоматически.
Работа над одной позицией, далее – отель, включает:
-- метчинг с базами агрегаторов-партнеров (2 базы), соответствия подбираются системой автоматически (70% базы) или находятся вручную(30% – технология предоставляется)
-- описание – полный копипаст (источник – заметченная позиция из базы партнера, там, где есть данные);
-- фото – проверка и фильтрация имеющихся в базе (80% базы) или нахождение вручную на доступных ресурсах (20% базы, технология предоставляется). Выбор главной фото;
-- Проверка имеющихся и проставление недостающих атрибутов по позиции (около 30-40). Источник – заметченные позиции из базы партнера/сайт отеля или иные тур.ресурсы (при необходимости, технология предоставляется);
-- проверка координат google maps – копипаст (источник – заметченная позиция из базы партнера, там, где есть данные);
Проект долгосрочный.
Интенсивность наполнения – от 25 позиций в день и выше (ежедневная отчетность). Среднее время, затрачиваемое на 1 отель: 7 минут.
Стоимость 1 позиции – 10 и 14 руб.(в зависимости от сложности). Перевод на любой эл. кошелек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
На проект нужно несколько человек. Задача — копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250–300 збп. — позиция). ТЗ и пример вышлю. Работа срочная — до утра понедельника. Всего 20 ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
На проект нужно несколько человек. Задача - копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250-300 збп. - позиция). ТЗ и пример вышлю. Работа срочная - до утра понедельника. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Скачать все фотографии с сайта diecastmodels.co или весь сайт с фотографиями, главное что бы можно было сразу иметь все фото товаров.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
выбран шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/demo/22866.html 1. на главной странице поменять цвет и фото на мои, возможно меню и название в другом стиле 2. внести мои тексты и меню (на ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо перенести таблицы из ПДФ в эксель, срок сегодня до вечера. За 1 стр плачу 50 р.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется писать 10 постов в день от 3-4 пользователей в виде вопросов по теме Болгарии, переезда в Болгарию, отдыха в Болгарии. Интересует стоимость. Просим писать предложения в тендереНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен копипастер для поиска статей по заданным тематикам. Цена 3,5 рубля за статью, 5 рублей за статью с картинкой(ми). Минимальный заказ 500 рублей.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Есть шаблон объявления. От вас требуется вставлять в него скопированный текст описания товара и скопированный текст характеристик + фотки. Всё берётся с карточки товара на сайте нашего интернет магазина. Шаблон немного изменяется в зависимости от ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нам нужен человек, который бы регулярно в ручную (не через программы) по нашему списку сайтов проставлял объявления раз в неделю или два. В основном объявления по строительство деревянных домов. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад