Копипаст в ворд с сайта

На проект нужно несколько человек.

Задача — копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250–300 збп. — позиция).

ТЗ и пример вышлю.

Работа срочная — до утра понедельника.

Всего 20 позиций.

Сайт откуда брать информацию — скажу. Работа должна быть в ворде.

Необходимо найти и скопипастить следующие данные — название, область деятельности, адрес, телефон, сайт, е-мэйл организации и написать небольшое 250–300 збп. описание данной организации, плюс если имеется в источнике логотип, добавить его.

Выполнить нужно до 10:00 по Москве понедельника, 29 апреля.

Расчет в тот же день, после проверки.