Если был опыт наполнения сайтов инфой (картинки, описания, материалы) фабрик Европы - оставляйте заявки.
Копипаст в ворд с сайта
На проект нужно несколько человек.
Задача — копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250–300 збп. — позиция).
ТЗ и пример вышлю.
Работа срочная — до утра понедельника.
Всего 20 позиций.
Сайт откуда брать информацию — скажу. Работа должна быть в ворде.
Необходимо найти и скопипастить следующие данные — название, область деятельности, адрес, телефон, сайт, е-мэйл организации и написать небольшое 250–300 збп. описание данной организации, плюс если имеется в источнике логотип, добавить его.
Выполнить нужно до 10:00 по Москве понедельника, 29 апреля.
Расчет в тот же день, после проверки.
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