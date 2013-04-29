Если был опыт наполнения сайтов инфой (картинки, описания, материалы) фабрик Европы - оставляйте заявки.
Наполнение интернет-магазина стройматериалов
Требуется ответственный исполнитель для наполнения интернет-магазина стройматериалов контентом.
CMS — WordPress.
Основные задачи: поиск фотографий, нанесение логотипа, изменение размеров и обработка фото по необходимости, добавление описаний к товару и всех необходимых технических параметров.
Все товары однотипны: панели, сайдинг, подоконники и пр.
Оплата — на счет ПриватБанк.
Уточните, плз, сроки и цены.
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