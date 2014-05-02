Поиск фото

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок244 просмотра

Требуется менеджер по поиску фотографий в поисковике.

Тематика одежда, аксессуары

12 лет назад
TigerMilk
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично и быстро справилась с заданием!
Отличный заказчик, отзывчивый и приятный в общении. Оплата в полном размере и моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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