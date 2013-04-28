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Наполнение каталога интернет-магазина
Необходимо подготовить файлы для импорта в интернет магазин.
Есть каталог из которого нужно взять позиции и оформить согласно приложенных файлов CSV по категориям. Всего в каталоге более 4 500 позиций, общая стоимость 13 000 руб.
! Все товары ОБЯЗАТЕЛЬНО с изображением.
Максимальный срок - 14 дней с момента согласования.
Каталог и примеры в приложении
Оплата производится следующим образом: оформляете сто позиций согласно приложения, проверяется возможность импорта и, в случае успеха, производится 30%-я предоплата. После получения всех оформленных файлов перечисляется остальная сумма.
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