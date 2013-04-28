Наполнение каталога интернет-магазина

$430
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок210 просмотров

Необходимо подготовить файлы для импорта в интернет магазин.

Есть каталог из которого нужно взять позиции и оформить согласно приложенных файлов CSV по категориям. Всего в каталоге более 4 500 позиций, общая стоимость 13 000 руб.

! Все товары ОБЯЗАТЕЛЬНО с изображением.

Максимальный срок - 14 дней с момента согласования.

Каталог и примеры в приложении

Оплата производится следующим образом: оформляете сто позиций согласно приложения, проверяется возможность импорта и, в случае успеха, производится 30%-я предоплата. После получения всех оформленных файлов перечисляется остальная сумма.

12 лет назад
FenderUR
Федор 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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