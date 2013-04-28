Разместить тексты на 50 страницах, Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка243 просмотра

Каждый текст объёмом 400 знаков, размещать внизу, под списком товаров.

Нужен тот, кто работал с Джумлой

600 руб

инструкция по размещению - в приложении

Joomla
12 лет назад
andreev09
Артём 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение контентом отелей для интернет-магазина

    Необходима обработка отельной базы, начать нужно уже сегодня, дается тестовое задание(3 позиции). Работа производится в самописной базе заказчика. Часть данных уже проставлена автоматически. Работа над одной позицией, далее – отель, включает: -- ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    $250

    Требуется наполнить сайт http://bioscape.xppx.ru/ товарами Товары можно взять из каталога: http://www.awt.ru/datas/catalogs/katalog_2012/bioscape%28ehret%29-vivariy-2.pdf + предоставлю 10 товаров в виде описание+фото Обязательные требования: Опыт работы с различными CMS, знание HTML, аккуратность, оперативность, ответственность.

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер для 4-х сайтов

    Требуется контент-менеджер для блогов на CMS Wordpress. Темы: баня, ремонт квартиры, рыбалка, автомобили. В обязанности входит: 1. публикация статьи. 2. загрузка картинок для каждой статьи (они будут поставляться вместе со ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина стройматериалов

    Требуется ответственный исполнитель для наполнения интернет-магазина стройматериалов контентом. CMS — WordPress. Основные задачи: поиск фотографий, нанесение логотипа, изменение размеров и обработка фото по необходимости, добавление описаний к товару и всех необходимых технических параметров. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рецепты детских блюд

    Для кулинарного сайта требуется рецепты детских блюд. Только свои рецепты, реально приготовленные с фото. прошу указывать цену за один.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение каталога интернет-магазина

    $430

    Необходимо подготовить файлы для импорта в интернет магазин. Есть каталог из которого нужно взять позиции и оформить согласно приложенных файлов CSV по категориям. Всего в каталоге более 4 500 позиций, общая ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перезалить 550 программ

    $50

    Скачать с файлообменников файлы (уник репаки программ, так что именно скачивать с материалов наших), залить на другой файлообменник (доступ выдам, расскажу как забирать ссылки), удалить из материала блок со старыми ссылками и вставить в дополнительное ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поиск фото

    $50

    Требуется менеджер по поиску фотографий в поисковике. Тематика одежда, аксессуары

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копипаст в ворд с сайта

    На проект нужно несколько человек. Задача — копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250–300 збп. — позиция). ТЗ и пример вышлю. Работа срочная — до утра понедельника. Всего 20 ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копипаст в ворд

    На проект нужно несколько человек. Задача - копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250-300 збп. - позиция). ТЗ и пример вышлю. Работа срочная - до утра понедельника. ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад