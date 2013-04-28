Необходима обработка отельной базы, начать нужно уже сегодня, дается тестовое задание(3 позиции). Работа производится в самописной базе заказчика. Часть данных уже проставлена автоматически. Работа над одной позицией, далее – отель, включает: -- ...
Разместить тексты на 50 страницах, Joomla
Каждый текст объёмом 400 знаков, размещать внизу, под списком товаров.
Нужен тот, кто работал с Джумлой
600 руб
инструкция по размещению - в приложении
Заявки фрилансеров
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