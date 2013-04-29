Необходимо отредактировать статьи

Есть небольшие стать, во вложенном файле пример двух статей. обшее количество что то в районе 132 точно не считал, 33 рассылки и в каждой от 3 до 6 статей...

Предоставятся статьи и файл исходник в котором все надо будет делать.

Что необходимо сделать, дается исходник пример файла на html, нужно этот файл назвать по названию статьи, вставить тайтл, H1 и вставить ссылку на картинку и текст/

Статьи будут предостовляться пакетно по 10-15 штук.

Все подробности по скайпу ah_alik

За весь проект 25$