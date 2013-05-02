Требуется наполнить сайт http://bioscape.xppx.ru/ товарами Товары можно взять из каталога: http://www.awt.ru/datas/catalogs/katalog_2012/bioscape%28ehret%29-vivariy-2.pdf + предоставлю 10 товаров в виде описание+фото Обязательные требования: Опыт работы с различными CMS, знание HTML, аккуратность, оперативность, ответственность.
Заполнить Excel-файл ссылками продуктов
Требуется заполнить excel файл ссылками на товары с 5 сайтов.
мы даем файл с списком наименований, а вы должны соответственно найти на 5 сайтах этот товар и вписать 5 ссылок рядом с наименованием в excel файл.
оплата yandex.деньги
извините, забыл сказать цену примерную указывайте сразу
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