Заполнить Excel-файл ссылками продуктов

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Завершен9 заявок252 просмотра

Требуется заполнить excel файл ссылками на товары с 5 сайтов.

мы даем файл с списком наименований, а вы должны соответственно найти на 5 сайтах этот товар и вписать 5 ссылок рядом с наименованием в excel файл.

оплата yandex.деньги

извините, забыл сказать цену примерную указывайте сразу

12 лет назад
Rusklinok
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$5
5 дней
Общительный приятный человек, сделала все в сроки и по разумной цене, рекомендую
Работа творческая, интересная, оплата своевременна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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