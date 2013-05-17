Заполнение каталога интернет-магазина (Amiro CMS)

Здравствуйте!

Необходим специалист, хорошо разбирающийся в спортивной тематике и Amiro CMS для заполнения каталога продукции на сайте интернет-магазина нашей компании - www.sportse.ru. В предложениях пишите цены и сроки. Необходимо качественное заполнение и наличие врожденной логики у человека. Роботы, которые заполняют товары методом копипаста, не вникая в суть, нам не нужны. Копипаст конечно разрешен, но ошибки делать нельзя.