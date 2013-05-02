Парсинг каталога товаров в csv

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Закрыт4 заявки204 просмотра

Нужно пропарсить каталог порядка 100 товаров по шаблону для магенты

Фото в отдельную папку.

12 лет назад
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Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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