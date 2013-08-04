Поддержка группы вконтакте

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Завершен6 заявок284 просмотра

Необходимо поддерживать игровую группу вконтакте.

Делать около 5 интересных постов в сутки.

Иногда писать о новшествах на сайте. Сайт о бесплатных флеш играх.

Требуется адекватный русский язык.

Работа долгосрочная.

Напишите пожалуйста, цены за вашу работу.

12 лет назад
L1f
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Myshka
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
30 дней
Наталья хорошо справляется с поддержкой игровой группы. Продолжаем сотрудничество.
Понравилось работать

Заявки фрилансеров

Myshka
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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