Администрирование сайтов на платформе WordPress

Образование: высшее (преподаватель математики и информатики)

На данный момент времени основная работа: методическая работа по информационным технологиям в образовании, дистанционное обучение, администрирование сайтов на платформе WordPress, организация и проведение мероприятий по робототехнике

Должность: начальник отдела внедрения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)в институте повышения квалификации преподавателей

Личностные качества: исполнительность, ответственность, добросовестность

Владею: Microsoft Office: Access, Word, Excel, PowerPoint, publisher, html, СДО moodle, Arduino, Scratch, графическими редакторами и в целом умелый пользователь компьютера

Ссылка на сайт, который я администрирую: http://zhlobinedu.by/

Примеры сайтов, которые я создавала:

http://ctdm.zhlobinedu.by/, http://turzentr.zhlobinedu.by/, http://sdushor.zhlobinedu.by/, http://spc.zhlobinedu.by/, http://ckroir.zhlobinedu.by/