Нужно отрисовать рисунок в векторе в CorelDraw. Сам рисунок в приложении. Сделать нужно в течении пары часов.
Образование: высшее (преподаватель математики и информатики)
На данный момент времени основная работа: методическая работа по информационным технологиям в образовании, дистанционное обучение, администрирование сайтов на платформе WordPress, организация и проведение мероприятий по робототехнике
Должность: начальник отдела внедрения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)в институте повышения квалификации преподавателей
Личностные качества: исполнительность, ответственность, добросовестность
Владею: Microsoft Office: Access, Word, Excel, PowerPoint, publisher, html, СДО moodle, Arduino, Scratch, графическими редакторами и в целом умелый пользователь компьютера
Ссылка на сайт, который я администрирую: http://zhlobinedu.by/
Примеры сайтов, которые я создавала:
http://ctdm.zhlobinedu.by/, http://turzentr.zhlobinedu.by/, http://sdushor.zhlobinedu.by/, http://spc.zhlobinedu.by/, http://ckroir.zhlobinedu.by/
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад