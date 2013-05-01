Контент менеджер по наполнению сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок467 просмотров

От меня:

Бюджет

Семантическое ядро к

От Вас:

Поиск копирайтеров и предоставление им ТЗ

Публикация на сайте

Контроль за адекватностью статей!!!

Цена 30 рублей за пост менеджеру

до 30 рублей\ за тысячу символов копирайтеру.

12 лет назад
MeXiC
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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