Необходимо поддерживать игровую группу вконтакте. Делать около 5 интересных постов в сутки. Иногда писать о новшествах на сайте. Сайт о бесплатных флеш играх. Требуется адекватный русский язык. Работа долгосрочная. Напишите ...
Контент менеджер по наполнению сайта
От меня:
Бюджет
Семантическое ядро к
От Вас:
Поиск копирайтеров и предоставление им ТЗ
Публикация на сайте
Контроль за адекватностью статей!!!
Цена 30 рублей за пост менеджеру
до 30 рублей\ за тысячу символов копирайтеру.
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