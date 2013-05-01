Предоставление адресов туристических каталогов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки203 просмотра

Нужен или research или предоставление имеюшегося списка досок объявлений, форумов, каталогов, блогов, связанных с туризмом. В основном инересуюсь теми где рекламируются тур агентства.

Информация которая меня интересует: адрес сайта, название, тип рекламы: статьи/посты/баннеры/короткие объявления, платный(цена)/бесплатный. формат в Excel наверное будет самым удобным.

Наше агенство специализируется на индивидуальных турах в США, Информация должна быть качественной и и не устаревшей. До оплаты Я буду проверять представленные ссылки.

После предоставления информации можно договориться о размешении обявлений на сайтах, посты, небольшие статьи. или можно сразу включить в цену.

12 лет назад
belmamar
Марат 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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