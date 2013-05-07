Наполнение сайта на HTML - срочно

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Завершен12 заявок293 просмотра

Наполение сайта http://tualetbio.su/

Обязательное знание HTML+CSS

Объем от 10 страниц (много других проектов).

При ответе:

1. Цены

2. Контакты: ICQ, Skype

Исполнитель нужен сейчас!

CSSHTML
12 лет назад
drpavel
Павел 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kassey81
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Доволен сотрудничеством: работа была произведена полностью и в срок. Рекомендую!
Профессиональный серьезный заказчик: четкое задание, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kassey81
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
12 лет назад

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