Нужны ответственные и аккуратные исполнители. Необходимо наполнить интернет-магазин кондиционеров. На один товар нужно найти 3-4 фотографии в нормальном качестве и заполнить характеристики. Важно не сколько количество, сколько качество заполнения. Стоимость 1 ...
Необходимо наполнение группы vkontakte.ru
Необходимо наполнение группы vkontakte.ru
Тема группы Креативный дизайн интерьеров.
Рассмотрю любой вариант наполнения: от постов советов, до новостей в области интерьера.
Заявки фрилансеров
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