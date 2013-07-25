Размещение объявления на порталах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки249 просмотров

Нужно разместить 1 объявление на разных порталах (100 шт)

Пример объявления есть, адреса порталов тоже

Сразу пиши в аську 423117008 или скайп vpromo

12 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$12
1 день
Вся работа проделана качественно и в срок
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

vadim_doom
Вадим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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