Отзывы - я.маркет

Оплата за отзывы в конце отчетного месяца на яндекс.деньги или вебмани.

Отчеты по каждому отзыву, соответственно, с возможностью доказать, что это Вы его разместили. Если через 3 месяца после сотрудничества отзывы удалятся по причине "подозрения в накрутке", одного айпишника и других причин - сотрудничество разрываю.

P.s. Каждый отзыв - 150-200р лимит

P.S. Отзывы оставлять об одном ИМ с разных аккаунтов на маркете