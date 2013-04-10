Отзывы - я.маркет

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Закрыт4 заявки161 просмотр

Оплата за отзывы в конце отчетного месяца на яндекс.деньги или вебмани.

Отчеты по каждому отзыву, соответственно, с возможностью доказать, что это Вы его разместили. Если через 3 месяца после сотрудничества отзывы удалятся по причине "подозрения в накрутке", одного айпишника и других причин - сотрудничество разрываю.

P.s. Каждый отзыв - 150-200р лимит

P.S. Отзывы оставлять об одном ИМ с разных аккаунтов на маркете

12 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aster29
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$5
180 дней
как-то не сложилось у исполнителя показать результаты(

Заявки фрилансеров

aster29
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад