Отзывы заказчиков
$5
2 балла
11 лет назад
как-то не сложилось у исполнителя показать результаты(
$100
10 баллов
12 лет назад
Прекрасный фрилансер, неравнодушный к делу, исполнительный, инициативный, ответственный. Мои только самые лучшие рекомендации Игорю и удачи во всем!
Ответный отзыв
Могу сказать, что Виталий - идеальный работодатель! Доступно и четко излагает каждое задание, всегда идет на встречу работникам, а так же доброжелательный. Продолжаю сотрудничество и могу порекомендовать.
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга