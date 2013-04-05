aster29

Игорь aster29

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Копирайтер с душой!

Отзывы заказчиков

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
2 балла
11 лет назад
Отзывы - я.маркет
как-то не сложилось у исполнителя показать результаты(
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Необходим исполнитель для общения на форумах
Прекрасный фрилансер, неравнодушный к делу, исполнительный, инициативный, ответственный. Мои только самые лучшие рекомендации Игорю и удачи во всем!
Могу сказать, что Виталий - идеальный работодатель! Доступно и четко излагает каждое задание, всегда идет на встречу работникам, а так же доброжелательный. Продолжаю сотрудничество и могу порекомендовать.
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1 отзыв
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