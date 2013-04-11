Для возникающих время от времени задач разыскивается контент-менеджер знакомый со многими CMS (друпал, джумла, шопцмс, юмицмс и т.д.) или готовый «подружиться» в кратчайшие сроки с незнакомыми, для наполнения сайтов/каталогов/магазинов различной тематики. Базовое знание ...
Текст "увеличение роста" - копирайт
Требуется написать текст для сайта, который продает товар способный увеличению роста человека продающий текст
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Здраствуйте, нужно сделать базу данных транспортных средств : -автобусы, микроавтобусы; -грузовые автомобили; -мопеды, мотороллеры, мотоциклы -спецтехника Базу нужно делать по марках и моделях (например марка ВАЗ-модель ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно делать постовые (постовый это краткая заметка с ссылкой, размер около 200 символов). Размещать нужно в блогах жж, оплата 7р за 1шт. Работы много, в будущем можно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Разместить 300 объявлений (недвижимость) Требования к исполнителю, грамотность, внимательность. Наличие скайпа и мобильного общения. Данные подаются в папках уже с текстами и фото. 1)Создать свой аккаунт и ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется вебмастер, который возьмёт на себя часть работ по поддержке и продвижения сайтов. В обязанности входит: Продвижение сайта: - размещение информации о сайта в каталогах (ручное размещение); - ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, ищу имейл радиостанции СНГ. 30 $ за каждые 100 радиостанций.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть исходные данные в XLS, DOC, PDF и т.п. с ценами Необходимо перенести эти данные в файл XLS четкого формата. Работа сдельная. 1 руб за строку готового материала. Даем ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $600
Стоимость обсуждается лично! От 20000 р. в зависимости от количества позиций. Необходимо наполнить базу данных в EXCEL маркетинговых, рекламных, pr, digital компаний. Помимо стандартных параметров компании (название,корпоративный e-mail, общий номер телефона) необходимо ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добавление новых товаров на сайт. Наименование описание фото ....Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть товар. Нужно найти картинки хорошего качества и убрать водяные знаки. Ссылки на товар (фото плохое качество) предоставлю.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад