Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...
Срочно. Копирайт и рерайт
Здравствуйте! Есть 5 текстов копирайта и 7 рерайта. Все по 1500-2000 знаков.
Нужен человек, который сможет сделать работу качественно и сегодня.)) Копирайт более срочен.
Цену обсудим.
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