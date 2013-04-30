SEO-тексты для сайта подогревателей Webasto и др.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок288 просмотров

Необходимо написать тексты по тематикам:

- предпусковые подогреватели Webasto (3 статьи)

- предпусковые подогреватели Eberspacher (10 статей)

- климатическое оборудование для авто Waeco (6 статей)

- климатическое оборудование для авто Dometic (6 статей)

- климатическое оборудование для авто IndelB (5 статей)

Общий объём порядка 25 тыс. знаков.

Описание статей, ключи и страницы, для которых они пишутся - в пирложении.

Статьи необходимы срочно, прошу указывать в заявке срок выполнения работ и вашу готовность взяться за весь объём.

Если вы готовы взяться за написание по одному или нескольким производителям из данного проекта - укажите это в заявке, пожалуйста.

12 лет назад
StepanovAndrey
Андрей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$2
2 дня
Работа с Эдуардом оставила у меня только положительные впечатления. Мне была необходима небольшая серия SEO-статей на весьма популярную тематику. Одну из них я поручил Эдуарду. Перед выполнением задания, он детально проанализировал область, выявил и рекомендовал мне дополнительно включить несколько ключевых фраз, которые отлично вписались в текст и хорошо сказались на реакции поисковых систем. Редко встречаются исполнители, от которых можно ожидать настолько вдумчивой работы. Без сомнения, я буду работать с Эдуардом вновь. Всегда корректное общение по делу, продуманные рекомендации и четкое соблюдение сроков — вот те плюсы, которые заставили меня написать столь развернутый отзыв.
Если и можно получать удовольствие от работы, то только если выполняешь ее для такого человека как Андрей. К сожалению, таких заказчиков, которые понимают и ценят качественную работу по достоинству - все меньше и меньше. Очень надеюсь на дальнейшее активное сотрудничество с Андреем. И еще, не раз замечал, если сотрудничаешь с хорошим человеком, то и работа ладиться. Андрей как раз из этой редкой категории людей.
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$75
1 день
Отлично справился с заданием.
Сотрудничество с Андреем оставило исключительно положительные воспоминания. Хороший человек и ценный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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