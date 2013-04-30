Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...
SEO-тексты для сайта подогревателей Webasto и др.
Необходимо написать тексты по тематикам:
- предпусковые подогреватели Webasto (3 статьи)
- предпусковые подогреватели Eberspacher (10 статей)
- климатическое оборудование для авто Waeco (6 статей)
- климатическое оборудование для авто Dometic (6 статей)
- климатическое оборудование для авто IndelB (5 статей)
Общий объём порядка 25 тыс. знаков.
Описание статей, ключи и страницы, для которых они пишутся - в пирложении.
Статьи необходимы срочно, прошу указывать в заявке срок выполнения работ и вашу готовность взяться за весь объём.
Если вы готовы взяться за написание по одному или нескольким производителям из данного проекта - укажите это в заявке, пожалуйста.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
На строительный сайт требуются авторы для долговременного сотрудничества. Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте реального строительства / профильном образовании 2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно собрать базу сайтов и контактов администрации этих сайтов. Нужно сделать это несколько раз по различным запросам. Например "как бросить курить" в яндексе выбрать 100 первых сайтов и занести в гугл-док таблицу. ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть 5 текстов копирайта и 7 рерайта. Все по 1500-2000 знаков. Нужен человек, который сможет сделать работу качественно и сегодня.)) Копирайт более срочен. Цену обсудим.Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Написание статей-описаний для товаров. Тематика потайные двери. Оплата 40р за 1000 ЗБП. Подробности в скайпе the.best-777Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно расшифровать 50 минут аудио. Наговорено 20 мини писем. 300р за проект Нужно сдать в ворд файле с заголовками как в аудио. Пишите срок выполнения. И пару слов о ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую! Что у нас есть: новый и существенно уникальный для рунета сервис для молодых родителей - chroni.me . Сервис позволяет родителям вести онлайн-записи про своего малыша и при желании делиться ими с родственниками, близкими ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужны кулинарные мастер-классы (т.е. пошаговые фотографии изготовления блюда + рецепт). Так же к рецепту необходима небольшая история, например, что понравилось, почему решили приготовить это блюдо, в чем сложность приготовления, что понравилось тем, кто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад