Авторы с опытом работы в строительстве

На строительный сайт требуются авторы для долговременного сотрудничества.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте реального строительства / профильном образовании

2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если они есть — приложите ссылки, пожалуйста).

3. Цену за 1000 символов с пробелами

4. Объемы, которые вы готовы выполнять в день.