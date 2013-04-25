Авторы с опытом работы в строительстве

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Закрыт5 заявок228 просмотров

На строительный сайт требуются авторы для долговременного сотрудничества.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте реального строительства / профильном образовании

2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если они есть — приложите ссылки, пожалуйста).

3. Цену за 1000 символов с пробелами

4. Объемы, которые вы готовы выполнять в день.

12 лет назад
r55j
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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