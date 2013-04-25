Нужно собрать базу сайтов и контактов администрации этих сайтов.

Нужно сделать это несколько раз по различным запросам. Например "как бросить курить" в яндексе выбрать 100 первых сайтов и занести в гугл-док таблицу.

Заносить построчно:

УРЛ сайта | место в яндексе | контактный емейл | контактный телефон | урл обратной связи

Итого 100 строк с данными

в идеале все графы должны быть заполнены, но понятно что не у всех на сайтах есть вся информация, поэтому некоторые сайты будут без телефона например. Но емейл нужно найти или на сайте или (если нет на сайте) то в whois сайта и телефон там же.

Работу нужно сделать качественно, часть списка будет перепроверена перед приемом работы.

Напишите за сколько по деньгам и времени вы готовы сделать. Например: 1 день 10 рублей за строчку (сайт)

Работы подобной будет много, темы будут разные, думайте о долгосрочном сотрудничестве, назначая цену. Сегодня нужна та что в примере. Доступ к таблице дам исполнителю.