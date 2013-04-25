Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...
Нужен копирайтер/рерайтер
Набираем команду копирайтеров и рерайтеров для обслуживания крупного регионального портала.
Плюсом будет, если вы из Беларуси.
Предлагаем 30 рублей за копирайт (цены за 1000 символов б/п).
Пишите в скайп: unknownteam
Всегда на связи, объемы большие.
Нужно уметь работать в команде.
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