Нужен журналист для сайта Элитгаз

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Закрыт5 заявок354 просмотра

Добрый день.

Нужен журналист для сайта http://elitegas.ru/.

Тематика: Установка ГБО, предпусковых подогревателей, автосигнализации, автозвук.

Периодичность наполнения 2-3 новости в неделю.

Первоначально нужно будет наполнять информацию о автосигнализациях.

Требования к исполнителю:

- исполнение сроков

- подтвердите опыт в тематике

- портфолио выполненных работ в тематике (рекомендуется) - Предоставьте ссылками!

Оплата сразу после написания статьи.

Обязательно оставьте в заявке:

стоимость 1000 знаков без пробелов.

Написание статей
12 лет назад
samberS
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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