Обосновать значимость статьи для Википедии

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Необходимо найти кучу сведений о том, что такое был ру.секс в фидо и обосновать его значимость для размещения статьи в википедии.

По сути требуется умелое пользование поиском.

Необходимы любые упоминания Ру.секс в Фидо, в том числе интервью, упоминания в прессе, пресс-релизы.

Оплата через честную сделку - строго по результату.

12 лет назад
Fikcus
Никита 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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