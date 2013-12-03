Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...
Подготовить 100 однотипных шаблонов письма
Есть небольшой текст (письмо для рассылки), не меняя структуру, сохранив смысл письма, нужно сделать 100 похожих.
Визуально поделить на три части каждую из которых в новом шаблоне уникализировать примерно на 30%.
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