Подготовить 100 однотипных шаблонов письма

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок170 просмотров

Есть небольшой текст (письмо для рассылки), не меняя структуру, сохранив смысл письма, нужно сделать 100 похожих.

Визуально поделить на три части каждую из которых в новом шаблоне уникализировать примерно на 30%.

12 лет назад
manchi
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
Спасибо Надежде все сделала как я просил
Отличный заказчик! Быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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