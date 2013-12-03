Подготовить 100 однотипных шаблонов письма

Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...