Копирайтинг, сценарии, юридические тексты. Настоящий кладезь идей!

Два высших образования: юридическое и инженерно-строительное.

Опыт работы юристом 8 лет.

Здравствуйте! Я рада, что заинтересовала вас! Сегодня я мама в декрете, у которой есть время и желание заниматься копирайтингом.

Почему мне это интересно?

Сидеть без дела — это не для меня. Мне требуется возможность заниматься увлекательной работой, узнавать что-то новое, открывать для себя неизведанные горизонты. По своей основной специальности (юриспруденции) я всегда справляюсь с любым заданием, которое мне поручают. Общий опыт работы юристом – 8 лет. Моя специализация – арбитражные споры. Этим я занималась последние пять лет. Сопутствующие категории дел: недвижимость, заключение договоров, получение технических условий, трудовые споры, административные споры, налоговое право.

Второе (инженерное) образование позволяет мне лучше понимать технические вопросы, вникать в суть дела.

И конечно же не стоит забывать о любимом деле – копирайтинге, науке, которую преподает сама жизнь.

Раньше, например, я ничего не знала о видах морских контейнеров, а сегодня я могу назвать любой из них, расшифровать кодировку, сказать, сколько стоит такая тара, как новая, так и б/у. Так что проезжающий мимо товарняк давно перестал быть для меня скучным набором однообразных вагонов.

Ну, а вам что с этого?

Как говорил умудренный жизнью гуру рекламы Дэвид Огилви, копирайтер должен проявлять неподдельный интерес к продукту, людям и рекламе.

Я как раз такой копирайтер.

Мне интересно, как устроены кофемашины, сколько стоят услуги нотариуса и что будет модно в этом сезоне. Когда я смотрю новости, я записываю интересные цифры и факты со ссылкой на источник – не исключено, что несколько таких «изюминок» окажутся в вашем тексте! Согласитесь, что читать статью о мобильных телефонах, которая начинается со слов «А вы знаете, что для проверки прочности смартфон VertuTi прокручивают в сухой стиральной машине 3 000 раз?» намного интересней, чем со стандартных вводных фраз, типа «При покупке телефона важно обращать внимание на то, какую нагрузку он способен выдержать…».

В итоге у меня получаются уникальные, незамыленные статьи – штучный товар, который украсит вашу страничку.

Итак, какие тексты вы получите?

Яркие, продающие о том, в чем хорошо разбираюсь:

Юридические услуги;

Недвижимость;

Строительство (особенно в отношении проектных организаций);

Дети, дом;

Сочные тексты для интернет магазинов.

Но это далеко не все темы, по которым я могу создать качественный контент.

Вникну в любой вопрос, проанализирую информацию по вашему заданию, после чего напишу текст:

1. понятный; 2. продающий.

Сегодня сотрудничаю с рядом юридических сайтов, сайтами агентств недвижимости, сайтами о бизнесе. Приятно, когда твой труд ценят, и у тебя есть постоянные заказчики.

На данный момент мне наиболее интересны проекты, связанные с международным правом и юриспруденцией.

Мои расценки:

Рерайтинг - от 250 р./1000

Описание товаров для интернет-магазинов – от 350 р./1000

Копирайтинг – от 500 р./1000

СЕО копирайтинг, продающие тексты, тексты для лендингов – от 500 р./1000

Сценарии:

Аудиороликов – от 2000 р.

Рекламных роликов по шаблону – от 2500 р.

Рекламных роликов на инфографике от 3000 р./минута

Рекламных видеороликов – от 4000 р./минута

Тексты телефонных розыгрышей - от 500 р.

Консультации - от 10$