Два высших образования: юридическое и инженерно-строительное.
Опыт работы юристом 8 лет.
Здравствуйте! Я рада, что заинтересовала вас! Сегодня я мама в декрете, у которой есть время и желание заниматься копирайтингом.
Почему мне это интересно?
Сидеть без дела — это не для меня. Мне требуется возможность заниматься увлекательной работой, узнавать что-то новое, открывать для себя неизведанные горизонты. По своей основной специальности (юриспруденции) я всегда справляюсь с любым заданием, которое мне поручают. Общий опыт работы юристом – 8 лет. Моя специализация – арбитражные споры. Этим я занималась последние пять лет. Сопутствующие категории дел: недвижимость, заключение договоров, получение технических условий, трудовые споры, административные споры, налоговое право.
Второе (инженерное) образование позволяет мне лучше понимать технические вопросы, вникать в суть дела.
И конечно же не стоит забывать о любимом деле – копирайтинге, науке, которую преподает сама жизнь.
Раньше, например, я ничего не знала о видах морских контейнеров, а сегодня я могу назвать любой из них, расшифровать кодировку, сказать, сколько стоит такая тара, как новая, так и б/у. Так что проезжающий мимо товарняк давно перестал быть для меня скучным набором однообразных вагонов.
Ну, а вам что с этого?
Как говорил умудренный жизнью гуру рекламы Дэвид Огилви, копирайтер должен проявлять неподдельный интерес к продукту, людям и рекламе.
Я как раз такой копирайтер.
Мне интересно, как устроены кофемашины, сколько стоят услуги нотариуса и что будет модно в этом сезоне. Когда я смотрю новости, я записываю интересные цифры и факты со ссылкой на источник – не исключено, что несколько таких «изюминок» окажутся в вашем тексте! Согласитесь, что читать статью о мобильных телефонах, которая начинается со слов «А вы знаете, что для проверки прочности смартфон VertuTi прокручивают в сухой стиральной машине 3 000 раз?» намного интересней, чем со стандартных вводных фраз, типа «При покупке телефона важно обращать внимание на то, какую нагрузку он способен выдержать…».
В итоге у меня получаются уникальные, незамыленные статьи – штучный товар, который украсит вашу страничку.
Итак, какие тексты вы получите?
Яркие, продающие о том, в чем хорошо разбираюсь:
Юридические услуги;
Недвижимость;
Строительство (особенно в отношении проектных организаций);
Дети, дом;
Сочные тексты для интернет магазинов.
Но это далеко не все темы, по которым я могу создать качественный контент.
Вникну в любой вопрос, проанализирую информацию по вашему заданию, после чего напишу текст:
- 1. понятный;
2. продающий.
На данный момент мне наиболее интересны проекты, связанные с международным правом и юриспруденцией.
Мои расценки:
Рерайтинг - от 250 р./1000
Описание товаров для интернет-магазинов – от 350 р./1000
Копирайтинг – от 500 р./1000
СЕО копирайтинг, продающие тексты, тексты для лендингов – от 500 р./1000
Сценарии:
Аудиороликов – от 2000 р.
Рекламных роликов по шаблону – от 2500 р.
Рекламных роликов на инфографике от 3000 р./минута
Рекламных видеороликов – от 4000 р./минута
Тексты телефонных розыгрышей - от 500 р.
Консультации - от 10$
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