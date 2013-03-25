Есть рабочий проект деревянного дома сделанного в кадворке, файл 3ds. Нужно сделать красивый рендер и выслать в формате jpg. А именно: 1 внешний вид с пейзажем, 4 фасада. Цвета обсуждаются. Пример качественно выполненной картинки высылаю. ...
- $30Архитектура зданий16 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть в разных форматах и в разном исполнении несколько планировок домов, бань и беседок , всего будет 60 штук. Требуется перерисовать их в едином стиле. Примеры, как надо сделать и каковы исходники высылаю. Только ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Требуется перерисовать с нашей схемы в автокаде 2 схемы - узел бокового примыкания и узел верхнего примыкания деревянного оконного блока к стене. Это стандартные узлы. Пример бокового примыкания прикрепил. Нужно еще ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нарисовать 5 проектов красивых дачных домиков из клееного бруса. Площади домов 50, 60, 70, 80 и 90 кв.м. 1 и 2 этажа. Проект должен содержать минимум: план этажей и общий вид (1 ...Архитектура зданий14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать описания проектов деревянных домов и описания как бы уже готовых построенных домов. Подробности выбранному исполнителю. Объем статей 18 шт для проектов и 18 штук для готовых построенных. Объем 1 статьи 500-700 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $200
Вот этот проект: http://maanhonka.su/projects/Salme Требуется сделать 2 красивых вида с оптимальных ракурсов, примерно такого качества: http://mpalkor.ru/proekty-domov/dom-iz-kleenogo-brusa-dom-okhotnika или такого: http://mpalkor.ru/proekty-domov/dom-iz-kleenogo-brusa-snegiri И 2 плана соотвественно 1 и 2 этажи, примерно такого качества: http://stvrn.ru/projects/houses/img/D-0-P1.jpg или такого: ...Архитектура зданий10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать уникальные статьи для сайта: http://stvrn.ru/ Цель - продвижение за счет ключевых фраз в поисковиках. Провести анализ ключевых фраз в яндексе, гугле и на основании этого анализа написать уникальные статьи с ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $20
Нужно разукрасить картинку - внешний вид дома. Есть в форматах тиф и 3дс. Пририсовать кусты, деревья, траву, может птиц, собаку на траве и т.д. Сделать надо просто, гармонично, быстро.3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад