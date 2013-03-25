domus36

Алексей domus36

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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  • В 3д МАКСЕ сделать красивый рендер деревянного дома с исходника

    $30

    Есть рабочий проект деревянного дома сделанного в кадворке, файл 3ds. Нужно сделать красивый рендер и выслать в формате jpg. А именно: 1 внешний вид с пейзажем, 4 фасада. Цвета обсуждаются. Пример качественно выполненной картинки высылаю. ...

    Архитектура зданий16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовать с исходников планировки домов.

    Есть в разных форматах и в разном исполнении несколько планировок домов, бань и беседок , всего будет 60 штук. Требуется перерисовать их в едином стиле. Примеры, как надо сделать и каковы исходники высылаю. Только ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется прорисовать в автокаде 2 схемы.

    $10

    Требуется перерисовать с нашей схемы в автокаде 2 схемы - узел бокового примыкания и узел верхнего примыкания деревянного оконного блока к стене. Это стандартные узлы. Пример бокового примыкания прикрепил. Нужно еще ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать описания проектов деревянных домов

    Требуется сделать описания проектов деревянных домов и описания как бы уже готовых построенных домов. Подробности выбранному исполнителю. Объем статей 18 шт для проектов и 18 штук для готовых построенных. Объем 1 статьи 500-700 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать 2 вида, 2 плана этажа по готовому проекту

    $200

    Вот этот проект: http://maanhonka.su/projects/Salme Требуется сделать 2 красивых вида с оптимальных ракурсов, примерно такого качества: http://mpalkor.ru/proekty-domov/dom-iz-kleenogo-brusa-dom-okhotnika или такого: http://mpalkor.ru/proekty-domov/dom-iz-kleenogo-brusa-snegiri И 2 плана соотвественно 1 и 2 этажи, примерно такого качества: http://stvrn.ru/projects/houses/img/D-0-P1.jpg или такого: ...

    Архитектура зданий10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи для строительного сайта

    Требуется написать уникальные статьи для сайта: http://stvrn.ru/ Цель - продвижение за счет ключевых фраз в поисковиках. Провести анализ ключевых фраз в яндексе, гугле и на основании этого анализа написать уникальные статьи с ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Картинку дорисовать

    $20

    Нужно разукрасить картинку - внешний вид дома. Есть в форматах тиф и 3дс. Пририсовать кусты, деревья, траву, может птиц, собаку на траве и т.д. Сделать надо просто, гармонично, быстро.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Сделать описания проектов деревянных домов
Сотрудничали с Алексеем по нескольким проектам. Всё отлично!
Все быстро и качественно. Отличная работа.
Ответный отзыв
k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Статьи для строительного сайта
Спасибо за сотрудничество
Все устраивает. Спасибо.
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Перерисовать с исходников планировки домов.
Своевременный расчет, четкая постановка задачи! Рекомендую!
Оперативно работает. Рекомендую.
Ответный отзыв
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Статьи для строительного сайта
Спасибо за сотрудничество!
Делали статьи на строительную тематику. Все понравилось. Ольга работает быстро и качественно.
Ответный отзыв
enerta
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Требуется прорисовать в автокаде 2 схемы.
AutoCAD
Отличный заказчик, только положительные моменты в сотрудничестве. Рекомендую!
Все норм, рекомендую.
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