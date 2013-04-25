Тексты по тематике "Дизайн интерьера"

$1000
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Закрыт13 заявок268 просмотров

Нужно будет писать по 2-3 текста в неделю. Объём: 2000 знаков.

Всего текстов будет около 100.

Тестовое задание:

1000 знаков по теме "дизайн детской комнаты".

Результат присылайте на [email protected]

12 лет назад
9817471986
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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