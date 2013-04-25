Нужно выполнять дешевый рерайт кулинарных рецептов и статей женской тематики. Без исходников. Уникальность от 97% по Etxt Антиплагиат.
Копирайтер/рерайтер статей на постоянной основе
Для длительного сотрудничества необходим копирайтер/рерайтер.
Задача: написание уников, рерайты, обзоры продукции.
Тематики технические (оборудование для саун, системы видеонаблюдения, деловые услуги и т.д.)
Описание: Умение излагать конкретику, а не воду. Опыт работы в данных тематиках и понимание seo-тексты приветствуются.
Грамотность, опыт работы, пунктуальность обязательны. При срывах сроков работы сотрудничество будет сразу же прекращено.
Оплата: wmr
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг43 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать несколько СЕо текстов. Подробное ТЗ во вложении. Оплата СТРОГО на ЯндексКошелек либо QIWI ПО ФАКТУ НАПИСАНИЯ И ПРОВЕРКИ текстов.Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $18
Надо переписать тексты разделов проекта *.ru таким образом, чтобы не было узнаваемости текстов проекта *.ru: http://*.ru/contacts http://*.ru/dostavka http://*.ru/pomosh http://*.ru/about http://*.ru/ob_oplate http://*.ru/garantiya Проблема в том, что яндекс ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо найти кучу сведений о том, что такое был ру.секс в фидо и обосновать его значимость для размещения статьи в википедии. По сути требуется умелое пользование поиском. Необходимы любые упоминания Ру.секс в Фидо, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать 20 статей на фарма тематику для размещения в блогах Язык: Английский Обьем 45 тыс символов срок 10-14 дней Присылать лучше по 2 статьи в день, хуже ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Есть небольшой текст (письмо для рассылки), не меняя структуру, сохранив смысл письма, нужно сделать 100 похожих. Визуально поделить на три части каждую из которых в новом шаблоне уникализировать примерно на 30%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Нужен журналист для сайта http://elitegas.ru/. Тематика: Установка ГБО, предпусковых подогревателей, автосигнализации, автозвук. Периодичность наполнения 2-3 новости в неделю. Первоначально нужно будет наполнять информацию о автосигнализациях. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад