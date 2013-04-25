Копирайтер/рерайтер статей на постоянной основе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка134 просмотра

Для длительного сотрудничества необходим копирайтер/рерайтер.

Задача: написание уников, рерайты, обзоры продукции.

Тематики технические (оборудование для саун, системы видеонаблюдения, деловые услуги и т.д.)

Описание: Умение излагать конкретику, а не воду. Опыт работы в данных тематиках и понимание seo-тексты приветствуются.

Грамотность, опыт работы, пунктуальность обязательны. При срывах сроков работы сотрудничество будет сразу же прекращено.

Оплата: wmr

12 лет назад
Pliner
Елена 
53 года
18 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
14 дней
Отличный копирайтер. Очень оперативно выполняются все задачи. Очень внимательное отношение к заданию, статьи высокого качества - конкретные, наеписанные грамотным языком, без воды. Мои максимальные оценки за приятное сотрудничество, общение и очень профессиональную работу!
Елена, спасибо за приятное сотрудничество. Легко работать с ответственным, оперативным заказчиком, который всегда на связи, точно и четко формулирует задание. К тому же, быстрая проверка заданий и достойная оплата.

Заявки фрилансеров

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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