Рерайт статей

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка100 просмотров

Необходимо написать серию статей на строительную тематику. Оплата — 70 $.

12 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$70
2 дня
Работа выполнена качественно и оперативно. Николай - очень ответственный исполнитель, рада сотрудничеству.
Выполнять задания Елены очень даже комфортно. Прежде всего потому, что ТЗ продумано до мелочей и содержит ответы на все возможные вопросы. Приятное общение, мгновенная проверка и оплата. Спасибо за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад

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