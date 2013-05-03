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Завершен6 заявок279 просмотров

Добрых времени суток. Статья для женщин. ТЗ в файле.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$6
5 дней
Татьяна выполнила проект на самом профессиональном уровне. Все условия и прихоти были учтены. Статья была написана без воды, темы и их разделы были аккуратно разбиты и выделены, каждое слово было на своём месте. Статья легка для даже самого далёкого по теме человеку, но в то же время наполнена ключевыми словами и терминами. Большего и желать не нужно. Советую обратиться к Татьяне, так как это именно то, что Вам нужно.
Всё ОК

Заявки фрилансеров

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад