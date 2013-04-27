Написать 18 объявлений на 16 площадок

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Завершен2 заявки148 просмотров

Нужно написать на 16 площадок по 18 объявлений.

Объявление выглядит так:

Название объявления: Атлас стрейч чёрный 140см/16мм/69г. 1кв. м

Описание объявления:

Атлас стрейч чёрный оптом и в розницу.

Артикул: АС14016

Ширина: 140см.

Толщина: 16мм. 69г. на 1кв.м.

Оптовая(от 50м) цена: 724руб.

Розничная цена: 780руб.

Цена: 724руб

+ ещё добавить 1 фото на каждое объявление

Площадки и текст объявления я вышлю в личку, также пришлю адрес почты для авторизации площадок.

Требуется аккуратность, точность и сообразительность.

Пишите ваши сроки и цены.

12 лет назад
ecco-arts
Павел 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$16
3 дня
Людмила очень аккуратный и ответственный исполнитель.
Работа интересная, оплата своевременна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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