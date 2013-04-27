Написать 18 объявлений на 16 площадок

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Объявление выглядит так:

Название объявления: Атлас стрейч чёрный 140см/16мм/69г. 1кв. м

Описание объявления:

Атлас стрейч чёрный оптом и в розницу.

Артикул: АС14016

Ширина: 140см.

Толщина: 16мм. 69г. на 1кв.м.

Оптовая(от 50м) цена: 724руб.

Розничная цена: 780руб.

Цена: 724руб

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Требуется аккуратность, точность и сообразительность.

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