Написать продающую статью на тему стеклянные столы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок194 просмотра

главная цель - сделать продающий текст стимулирующий к покупке стеклянных обеденных столов

ТЗ и основные задачи:

1- SEO оптимизация текста под ключевые фразы:

стеклянные столы с полиграфией

стол стеклянный с полиграфией

столешница стеклянная с полиграфией

2- раскрыть в статье все достоинства стеклянных столов перед обычными деревянными, и почему вообще появились стеклянные обеденные столы на современных кухнях

3- довести до читателя достоинства стеклянных столов с ДСП основанием

4- довести до читателя мысль - стеклянный стол с полиграфией - дает возможность сделать свой интерьер эксклюзивным. В общем тут надо будет расхвалить стеклянные столы с полиграфией и унизить столы с прозрачным стеклом.

5- размер статьи не менее 500 слов (не не более 650)

6- уникальность текста не менее 90%

если вы профи в написании продающих текстов, и видите ошибки в моем ТЗ, готов рассмотреть ваш вариант структуры текста, главное чтобы читатель не дочитав до конца уже начала гуглить, где можно купить эти самые столы.

12 лет назад
skaut
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Литературный язык хороший, сам читал с интересом. Насчет самой главной цели - написать продающий текст - тут судить рано - время покажет. Задание выполнено строго по ТЗ - уникальность текста 98% Быстрые сроки и низкие цены меня пугали напрасно, Артем очень хорошо подкован в области копирайта. В общем работой остался доволен, рекомендую всем.
Работой остался доволен, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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