Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: чистота и порядок, домашние животные, праздники Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые ...
Написать продающую статью на тему стеклянные столы
главная цель - сделать продающий текст стимулирующий к покупке стеклянных обеденных столов
ТЗ и основные задачи:
1- SEO оптимизация текста под ключевые фразы:
стеклянные столы с полиграфией
стол стеклянный с полиграфией
столешница стеклянная с полиграфией
2- раскрыть в статье все достоинства стеклянных столов перед обычными деревянными, и почему вообще появились стеклянные обеденные столы на современных кухнях
3- довести до читателя достоинства стеклянных столов с ДСП основанием
4- довести до читателя мысль - стеклянный стол с полиграфией - дает возможность сделать свой интерьер эксклюзивным. В общем тут надо будет расхвалить стеклянные столы с полиграфией и унизить столы с прозрачным стеклом.
5- размер статьи не менее 500 слов (не не более 650)
6- уникальность текста не менее 90%
если вы профи в написании продающих текстов, и видите ошибки в моем ТЗ, готов рассмотреть ваш вариант структуры текста, главное чтобы читатель не дочитав до конца уже начала гуглить, где можно купить эти самые столы.
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