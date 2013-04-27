Написать продающую статью на тему стеклянные столы

главная цель - сделать продающий текст стимулирующий к покупке стеклянных обеденных столов

ТЗ и основные задачи:

1- SEO оптимизация текста под ключевые фразы:

стеклянные столы с полиграфией

стол стеклянный с полиграфией

столешница стеклянная с полиграфией

2- раскрыть в статье все достоинства стеклянных столов перед обычными деревянными, и почему вообще появились стеклянные обеденные столы на современных кухнях

3- довести до читателя достоинства стеклянных столов с ДСП основанием

4- довести до читателя мысль - стеклянный стол с полиграфией - дает возможность сделать свой интерьер эксклюзивным. В общем тут надо будет расхвалить стеклянные столы с полиграфией и унизить столы с прозрачным стеклом.

5- размер статьи не менее 500 слов (не не более 650)

6- уникальность текста не менее 90%

если вы профи в написании продающих текстов, и видите ошибки в моем ТЗ, готов рассмотреть ваш вариант структуры текста, главное чтобы читатель не дочитав до конца уже начала гуглить, где можно купить эти самые столы.