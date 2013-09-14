skylans

Юрий skylans

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Руководитель интернет проектов

  • Выгрузка в Яндекс.Маркет на Laravel 5

    Здравствуйте.  Есть самописный движок интернет-магазина.  Необходимо в админке реализовать функционал выгрузки товаров в Яндекс.Маркет.  Коротко по задаче:   1. Выводить только те позиции, которые в статусе ...

    GitLaravelMySQL
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реализовать боковое левое меню

    Добрый день. Необходимо реализовать боковое адаптивное меню для сайта. Подробное ТЗ в приложенном файле. По данной работе требуется квалификация специалиста по технологиям: HTML (верстка меню) ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Определение тошноты документа

    Здравствуйте. Необходимо написать скрипт, который получит и разберет данные по тошноте документа и слова. Скрипт необходимо написать на PHP 5. Подробности в техническом задании. Жду от вас предложения ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Добрый день. Ищется человек для размещения статей на сайте. Ежедневно с 9:00-12:00 (мск) будут приходить документы со статьями. Один документ - одна статья. В день необходимо обрабатывать от 2 до ...

    CSSHTMLWordPress
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзор современных мультфильмов

    Здравствуйте. На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) необходимо написать статью о современных мультфильмах. Статья будет размещена в раздел Факты, поэтому необходимо привести плюсы и минусы в сравнении с мультфильмами в советское время. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья на тему творчества

    Здравствуйте. Необходимо подготовить статью в раздел "Творчество" на сайте www.baldeem.ru. Творчество может быть в разных сферах, например, фотографии, живопись, может быть что-то своими руками. Возможно кто-то занимается рукоделием, в этом ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для написания обзоров по играм

    Здравствуйте. На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) ищется копирайтер на постоянной основе для написания обзоров на тему выхода новых игр. Раздел на сайте, в который необходимо будет писать тексты: http://www.baldeem.ru/chtivo/games/obzory/ ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер в раздел юмора

    Здравствуйте. Для проекта Балдеем.ру ищется копирайтер на постоянной основе для написания юмористических историй. Это могут быть курьезные случаи из жизни или самые смешные новости в мире. Возможно Вы обладаете богатой ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Юмористическая история

    Здравствуйте. Необходимо написать юмористическую историю на тему платьев. Объем текста - 1.500 знаков без пробелов (не меньше). Предлагайте Ваши цены и отразите в тендере работы в тематике юмор.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-тексты в раздел анекдотов

    $100

    Здравствуйте. Необходимо написать тексты с использованием ключей для сайта www.baldeem.ru. Состав страниц на сайте, под которые необходимо написать тексты, формат работы подробно изложены в приложенном файле. Важным фактором ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смешная история

    Здравствуйте. На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) ищется копирайтер/рерайтер для написания статьи в юмористическом стиле на тему, связанную с косметикой. Необходимо подготовить две статьи, объемом 1.500 знаков без пробелов. В ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оригинальные статьи на тему подарков

    Здравствуйте. Ищется копирайтер на постоянной основе. Задачи, писать статьи для магазина необычных подарков Бибисон.ру (www.bibison.ru), несколько раз в неделю, объемом 2-3 тыс. знаков, с картинками. Некоторые статьи будут на специальные темы ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подготовить описание к товарам магазина подарков

    Доброго времени. Необходимо написать тексты к товарам на сайте интернет-магазина подарков Бибисон.РУ. Адрес сайта: http://bibison.ru Количество товаров: 82 шт. Необходимо разбить работы на три этапа. Каждый ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подготовить описание к товарам магазина подарков

    Здравствуйте. Необходимо подготовить описание к товарам интернет-магазина подарков. Подробное техническое задание в приложенном файле. От Вас цена и сроки выполнения. А также примеры ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подготовить описание к товарам магазина подарков

    Здравствуйте. Необходимо подготовить описание к товарам интернет-магазина подарков. Подробное техническое задание в приложенном файле. От Вас цена и сроки выполнения. А также примеры ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исполнитель для наполнения форума

    $50

    Добрый день. Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение форума по изучению английского языка

    $50

    Добрый день. Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

S_Paramonius
Светлана 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Обзор современных мультфильмов
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо, мне понравилась совместная работа.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Смешная история
Написание статей
Спасибо, за отличное сотрудничество! Задание предельно ясное, оплата незамедлительная. Буду рад продолжению работы.
Отличная работа! Оперативно, качественно и со вкусом! Рекомендую.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$164
10 баллов
12 лет назад
Подготовить описание к товарам магазина подарков
Очень приятное сотрудничество. Наилучшие рекомендации Юрию!
Спасибо за отличную работу. Все сделано оперативно и качественно!
Ответный отзыв
Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Подготовить описание к товарам магазина подарков
Спасибо за приятное и интересное сотрудничество!
Доволен работой Татьяны. Приятно осознавать, что есть люди, которые не только обладают профессиональными навыками и умеют их применять, но и вкладывают в работу свою душу. Задача выполнена в срок и без замечаний. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
Ответный отзыв
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$88
10 баллов
12 лет назад
Подготовить описание к товарам магазина подарков
Работала над проектом Юрия с удовольствием. Юрий – очень приятный Заказчик. Внимательно отнесся к деталям заказа, первым предложил предоплату, достойно и быстро оплатил труд. Спасибо за интересный заказ! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Работа выполнена в срок и без замечаний. Очень интересный стиль текстов, который сочетает в себе эмоциональную окраску, вызывая интерес к чтению, и в тоже время содержит грамотное вхождение ключевых слов в тексте для поисковых систем. Отличный Исполнитель, рекомендую!
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