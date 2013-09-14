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Здравствуйте. Есть самописный движок интернет-магазина. Необходимо в админке реализовать функционал выгрузки товаров в Яндекс.Маркет. Коротко по задаче: 1. Выводить только те позиции, которые в статусе ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо реализовать боковое адаптивное меню для сайта. Подробное ТЗ в приложенном файле. По данной работе требуется квалификация специалиста по технологиям: HTML (верстка меню) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать скрипт, который получит и разберет данные по тошноте документа и слова. Скрипт необходимо написать на PHP 5. Подробности в техническом задании. Жду от вас предложения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Ищется человек для размещения статей на сайте. Ежедневно с 9:00-12:00 (мск) будут приходить документы со статьями. Один документ - одна статья. В день необходимо обрабатывать от 2 до ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. На сайте Балдеем.ру в архиве материалов есть раздел "Картинки". Посты в данном разделе состоят из: 1. Заголовок. 2. Краткое описание (150-300 знб). 3. Картинки. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) необходимо написать статью о современных мультфильмах. Статья будет размещена в раздел Факты, поэтому необходимо привести плюсы и минусы в сравнении с мультфильмами в советское время. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо подготовить статью в раздел "Творчество" на сайте www.baldeem.ru. Творчество может быть в разных сферах, например, фотографии, живопись, может быть что-то своими руками. Возможно кто-то занимается рукоделием, в этом ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) ищется копирайтер на постоянной основе для написания обзоров на тему выхода новых игр. Раздел на сайте, в который необходимо будет писать тексты: http://www.baldeem.ru/chtivo/games/obzory/ ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Для проекта Балдеем.ру ищется копирайтер на постоянной основе для написания юмористических историй. Это могут быть курьезные случаи из жизни или самые смешные новости в мире. Возможно Вы обладаете богатой ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать юмористическую историю на тему платьев. Объем текста - 1.500 знаков без пробелов (не меньше). Предлагайте Ваши цены и отразите в тендере работы в тематике юмор.Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо написать тексты с использованием ключей для сайта www.baldeem.ru. Состав страниц на сайте, под которые необходимо написать тексты, формат работы подробно изложены в приложенном файле. Важным фактором ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) ищется копирайтер/рерайтер для написания статьи в юмористическом стиле на тему, связанную с косметикой. Необходимо подготовить две статьи, объемом 1.500 знаков без пробелов. В ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Ищется копирайтер на постоянной основе. Задачи, писать статьи для магазина необычных подарков Бибисон.ру (www.bibison.ru), несколько раз в неделю, объемом 2-3 тыс. знаков, с картинками. Некоторые статьи будут на специальные темы ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени. Необходимо написать тексты к товарам на сайте интернет-магазина подарков Бибисон.РУ. Адрес сайта: http://bibison.ru Количество товаров: 82 шт. Необходимо разбить работы на три этапа. Каждый ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо подготовить описание к товарам интернет-магазина подарков. Подробное техническое задание в приложенном файле. От Вас цена и сроки выполнения. А также примеры ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо подготовить описание к товарам интернет-магазина подарков. Подробное техническое задание в приложенном файле. От Вас цена и сроки выполнения. А также примеры ...Завершен12 лет назад
- $50
Добрый день. Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени. На сайте Skylans (www.skylans.com) формируется штат преподавателей английского языка. Требования: 1. Наличие плана занятий. В какой форме будет проходить ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день. Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле. ...Завершен12 лет назад