Добрый день гости данной станицы.

Меня зовут Михаил Сметанин и мне 21 год. По многим меркам возраст достаточно молодой, в том числе и для такой сравнительно молодой отрасли как "Копирайтинг". Не спорю, однако, хочется сказать, что именно в этой отрасли у меня есть немалое желание развивать себя.

Да, на данном сайте, я самый настоящий новичок. И не могу сражаться с такими грандами своего дела, которых можно увидеть слева на главной странице сайта. Однако, есть желание учиться и постепенно набираться опыта, которого в онлайне достаточно мало.

Имея небольшую репутацию и практически нулевое портфолио я прекрасно понимаю, что на огромные заработки я, при всем желании, рассчитывать не могу и не буду. Следовательно буду рад возможности получить шанс от заказчиков проявить себя.

О себе:

Имею небольшой опыт работы с ныне не так популярными, однако еще совсем недавно испытывавших бум популярности купонными сайтами. Был работником одного из них.

Ранее имел неплохой уровень знания английского языка, однако не имея практики в использовании его, немалую часть знаний растерял. Однако способен, искать информацию в англоязычном сегменте интернета для преобразования его в русскоязычный вариант.

В данный момент работаю в сфере автокредитования.