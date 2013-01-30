msmietanin

Михаил msmietanin

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Добрый день гости данной станицы.

Меня зовут Михаил Сметанин и мне 21 год. По многим меркам возраст достаточно молодой, в том числе и для такой сравнительно молодой отрасли как "Копирайтинг". Не спорю, однако, хочется сказать, что именно в этой отрасли у меня есть немалое желание развивать себя.

Да, на данном сайте, я самый настоящий новичок. И не могу сражаться с такими грандами своего дела, которых можно увидеть слева на главной странице сайта. Однако, есть желание учиться и постепенно набираться опыта, которого в онлайне достаточно мало.

Имея небольшую репутацию и практически нулевое портфолио я прекрасно понимаю, что на огромные заработки я, при всем желании, рассчитывать не могу и не буду. Следовательно буду рад возможности получить шанс от заказчиков проявить себя.

О себе:

Имею небольшой опыт работы с ныне не так популярными, однако еще совсем недавно испытывавших бум популярности купонными сайтами. Был работником одного из них.

Ранее имел неплохой уровень знания английского языка, однако не имея практики в использовании его, немалую часть знаний растерял. Однако способен, искать информацию в англоязычном сегменте интернета для преобразования его в русскоязычный вариант.

В данный момент работаю в сфере автокредитования.

Отзывы заказчиков

skylans
Юрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Наполнение форума по изучению английского языка
Творческий подход к работе. Выполнено в срок. Доволен результатом, рекомендую!
Юрий предложил достаточно продолжительный и интересный для меня проект. Быстрая оплата, приятная работа. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
onliner84
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 5-ти статей текста
Работа сделана быстро, качественно, высокий процент уникальности текстов. Спасибо большое!
Благодарю за заказ. Наталья приятный и терпеливый заказчик. Советую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
kaa_dir
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$23
10 баллов
12 лет назад
Корректировка текста в таблицах Эксель
Большой объем работы в кратчайшие сроки и без замечаний - очень рекомендую.
Хороший заказчик. Четко поставленная задача, быстрая оплата по факту окончания работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
BSemen
Семен 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Размещение сообщений на форумах
Работы выполнены в полном объеме. Результатом доволен
Была точно поставлена задача. За день с задачей справиться не успел, на что Семен дал еще время. После чего быстро произвел оплату. Спасибо за первый отзыв.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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