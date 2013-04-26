Копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок488 просмотров

В интернет-магазине открыта вакансия копирайтера.

Основные обязанности:

Создание описаний для товаров

Написание обзоров товаров

Написание тематических статей

Адаптация существующих текстов

Требования:

в/о в сфере журналистики/филологии приветствуется

опыт работы в аналогичной сфере или на фрилансе от 1 года

Умение грамотно и четко писать тексты на русском языке.

Ответственность и внимательность.

продвинутый пользователь ПК, хороший опыт работы в Интернет

Самоорганизованность.

Наличие портфолио (примеры текстов).

Условие начала сотрудничества – выполнение тестового задания.

Тестовое задание

Составить описание товара FITaqua RO-7 (ссылка на примеры ниже). Оригинальность от 90%. Легкая читабельность и восприятие текстов. Кол-во знаков без пробелов – 900. Возможен рерайт существющих описаний

http://filtershop.com.ua/item/fitaqua_ro-7

Написание статей
12 лет назад
blood_orange_kat
Вячеслав 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подготовить Email-рассылку

    Ищу человека, который СЕГОДНЯ сможет написать интересую емаил рассылку в канун майских праздников для кинопортала. Присылайте тексты ваших прошлых емаил рассылок в личку, так же указывайте цену. Внимание текст для емаил ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обзор 13ти сайтов посвященных тематике Форекс и ПА

    $250

    Добрый день, В общих чертах: необходимо сделать обзор сайтов с рерайтом. Т.е в первую очередь необходимо найти нужную информацию на сайте и сделать рерайт данной информации. Сайты посвящены теме ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исполнитель для наполнения форума

    $50

    Добрый день. Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа для новичков на сегодня-завтра

    $50

    Нужно написать короткие (100-200 зн. с пробелами) отзывы к товарам женской тематики. Указывайте в заявке цену за 1 отзыв и количество, которое осилите в день. В личку не писать. Оплата после проверки, ЯД, вебмани. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать 18 объявлений на 16 площадок

    Нужно написать на 16 площадок по 18 объявлений. Объявление выглядит так: Название объявления: Атлас стрейч чёрный 140см/16мм/69г. 1кв. м Описание объявления: Атлас стрейч чёрный оптом и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать продающую статью на тему стеклянные столы

    главная цель - сделать продающий текст стимулирующий к покупке стеклянных обеденных столов ТЗ и основные задачи: 1- SEO оптимизация текста под ключевые фразы: стеклянные столы с полиграфией ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтеры: статьи на тематику "Дом"

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: чистота и порядок, домашние животные, праздники Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые ...

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт диплома

    Диплом по юридической специальности, тема Коммерческая тайна, 70 страниц (90 000 знаков). Цель рерайта - обход сервисов антиплагиат. Срок выполнения не более 7 дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статей. Тематика финансы и кредиты.

    Здравствуйте. Требуется человек, на выполнение работ по рерайту текстов. Тематика кредитование, финансы, банки. Работа предусматривает кроме рерайта публикацию статей на сайт. Так что опыт работы с движком WordPress обязателен. По деньгам ...

    WordPress
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад