Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
Подготовить Email-рассылку
Ищу человека, который СЕГОДНЯ сможет написать интересую емаил рассылку в канун майских праздников для кинопортала.
Присылайте тексты ваших прошлых емаил рассылок в личку, так же указывайте цену.
Внимание текст для емаил рассылку нужен сегодня, если вы не сможете сегодня написать текст то прошу не отвечать.
Заявки фрилансеров
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