Подготовить Email-рассылку

Ищу человека, который СЕГОДНЯ сможет написать интересую емаил рассылку в канун майских праздников для кинопортала.

Присылайте тексты ваших прошлых емаил рассылок в личку, так же указывайте цену.

Внимание текст для емаил рассылку нужен сегодня, если вы не сможете сегодня написать текст то прошу не отвечать.