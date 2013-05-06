Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
Текст про Битрикс
Тема: перенос сайта на 1С Битрикс
Объем: 2000 (+/- 300) знаков
Задание:
• копирайтинг нового текста
• текст должен быть структурированным, разбитым на части с добавлением тематических заголовков
• текст должен наиболее полно описывать все, что касается возможных причин смены платформы сайта и преимуществах CMS 1С Битрикс в качестве новой платформы
• текст должен быть написан в продающем стиле от лица компании, обезличенность текста недопустима
• в первую очередь читабельность и легкость восприятия информации, и только во вторую очередь соблюдение seo-требований к тексту
• уникальность текста не менее 95% (длина шингла 5)
Выбранный исполнитель
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