Текст про Битрикс

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Завершен5 заявок174 просмотра

Тема: перенос сайта на 1С Битрикс

Объем: 2000 (+/- 300) знаков

Задание:

• копирайтинг нового текста

• текст должен быть структурированным, разбитым на части с добавлением тематических заголовков

• текст должен наиболее полно описывать все, что касается возможных причин смены платформы сайта и преимуществах CMS 1С Битрикс в качестве новой платформы

• текст должен быть написан в продающем стиле от лица компании, обезличенность текста недопустима

• в первую очередь читабельность и легкость восприятия информации, и только во вторую очередь соблюдение seo-требований к тексту

• уникальность текста не менее 95% (длина шингла 5)

12 лет назад
vegaprodiz
Маркелов 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

brainyxz
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$4
1 день
Отличный исполнитель. Пишет качественно, грамотно и в указанный срок.
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, проверка и оплата в кратчайшие сроки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

brainyxz
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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