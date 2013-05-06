Текст про Битрикс

Тема: перенос сайта на 1С Битрикс

Объем: 2000 (+/- 300) знаков

Задание:

• копирайтинг нового текста

• текст должен быть структурированным, разбитым на части с добавлением тематических заголовков

• текст должен наиболее полно описывать все, что касается возможных причин смены платформы сайта и преимуществах CMS 1С Битрикс в качестве новой платформы

• текст должен быть написан в продающем стиле от лица компании, обезличенность текста недопустима

• в первую очередь читабельность и легкость восприятия информации, и только во вторую очередь соблюдение seo-требований к тексту

• уникальность текста не менее 95% (длина шингла 5)