Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
Копирайтинг по научной тематике
Необходимо из предоставленного материала составить текст связный по смыслу, единый логически и выдержанный в научном стиле, всего должно получиться 21 стр.
Кроме 21 страницы текста необходимо подготовить библиографию на 2-3 страницы, и расставить ссылки по тексту.
Текст должен состоять из последовательсти следующий блоков, с примерным размером:
• актуальность и значение темы - 2 стр
• суть проблемы, основные понятия и определения - 4 стр
• классификация, авторы и кратко суть их работы - 15 стр
• библиография 2-3 стр
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
В интернет-магазине открыта вакансия копирайтера. Основные обязанности: Создание описаний для товаров Написание обзоров товаров Написание тематических статей Адаптация существующих текстов ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу человека, который СЕГОДНЯ сможет написать интересую емаил рассылку в канун майских праздников для кинопортала. Присылайте тексты ваших прошлых емаил рассылок в личку, так же указывайте цену. Внимание текст для емаил ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день, В общих чертах: необходимо сделать обзор сайтов с рерайтом. Т.е в первую очередь необходимо найти нужную информацию на сайте и сделать рерайт данной информации. Сайты посвящены теме ...Завершен12 лет назад
- $50
Добрый день. Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно написать короткие (100-200 зн. с пробелами) отзывы к товарам женской тематики. Указывайте в заявке цену за 1 отзыв и количество, которое осилите в день. В личку не писать. Оплата после проверки, ЯД, вебмани. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно написать на 16 площадок по 18 объявлений. Объявление выглядит так: Название объявления: Атлас стрейч чёрный 140см/16мм/69г. 1кв. м Описание объявления: Атлас стрейч чёрный оптом и ...Завершен12 лет назад
главная цель - сделать продающий текст стимулирующий к покупке стеклянных обеденных столов ТЗ и основные задачи: 1- SEO оптимизация текста под ключевые фразы: стеклянные столы с полиграфией ...Завершен12 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: чистота и порядок, домашние животные, праздники Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
Диплом по юридической специальности, тема Коммерческая тайна, 70 страниц (90 000 знаков). Цель рерайта - обход сервисов антиплагиат. Срок выполнения не более 7 дней.Завершен12 лет назад