Копирайтинг по научной тематике

Необходимо из предоставленного материала составить текст связный по смыслу, единый логически и выдержанный в научном стиле, всего должно получиться 21 стр.

Кроме 21 страницы текста необходимо подготовить библиографию на 2-3 страницы, и расставить ссылки по тексту.

Текст должен состоять из последовательсти следующий блоков, с примерным размером:

• актуальность и значение темы - 2 стр

• суть проблемы, основные понятия и определения - 4 стр

• классификация, авторы и кратко суть их работы - 15 стр

• библиография 2-3 стр