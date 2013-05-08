SEO-копирайтинг для интернет-магазина часов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка346 просмотров

Здравствуйте.

Нужен качественный SEO контент. Всего нужно около 50 страниц.

Для каждой страницы есть несколько ключевых слов,на основании которых нужно написать текст.

Требования:

— уникальность минимум 97% по Advego;

— в тексте употреблять все ключевики по 1 разу. Нужно что-бы в тексте было точное вхождение каждого клюевика;

— грамматически, орфографически грамотная статья. Это важно!;

— Красиво оформлять текст, списки, абзацы. Не надо делать на от**бись;

— предоставлять в формате word все тексты в одном документе, а не по одному. Выделять ключевые слова в тексте. Шрифт calibri. Пример оформления статей прикрепляю, надо делать так же.

Оплата:

— в среднем 90 рублей за 1к символов, зависит от качества;

— WMR, QIWI, Яндекс Деньги..

Порядок работы:

1. Высылаю ТЗ, по которым вы пишите текст;

2. Вы присылаете готовый текст с указанием WMR кошелька(или другой формы оплаты) на почту [email protected]. В теме письма писать количество статей в документе, свой логин на weblancer и тематику работ. Например "5 статей на финансовую тематику от Иванова Ивана (ivanchik)»;

3. Оплата после получения статьи;

4. Оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.

5. По предоплате работаю только в случае наличия у вас отзывов и длительного пребывания на этом сайте.

Внимание!!! Ставьте в откликах сроки и стоимость, иначе я не могу принять вас как исполнителя!!! Это для вашей же безопасности!

Скайп tyabin51

12 лет назад
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$250
5 дней
Отличный копирайтер. Сделал всё строго по ТЗ. Быстро и без лишних вопросов.
Хорошо.
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
6 дней
Отличный текст, отличное оформление SEO-текста. 10 из 10!
Отличный заказчик, приятно работать, четкое тз, быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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