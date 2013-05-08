Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
SEO-копирайтинг для интернет-магазина часов
Здравствуйте.
Нужен качественный SEO контент. Всего нужно около 50 страниц.
Для каждой страницы есть несколько ключевых слов,на основании которых нужно написать текст.
Требования:
— уникальность минимум 97% по Advego;
— в тексте употреблять все ключевики по 1 разу. Нужно что-бы в тексте было точное вхождение каждого клюевика;
— грамматически, орфографически грамотная статья. Это важно!;
— Красиво оформлять текст, списки, абзацы. Не надо делать на от**бись;
— предоставлять в формате word все тексты в одном документе, а не по одному. Выделять ключевые слова в тексте. Шрифт calibri. Пример оформления статей прикрепляю, надо делать так же.
Оплата:
— в среднем 90 рублей за 1к символов, зависит от качества;
— WMR, QIWI, Яндекс Деньги..
Порядок работы:
1. Высылаю ТЗ, по которым вы пишите текст;
2. Вы присылаете готовый текст с указанием WMR кошелька(или другой формы оплаты) на почту [email protected]. В теме письма писать количество статей в документе, свой логин на weblancer и тематику работ. Например "5 статей на финансовую тематику от Иванова Ивана (ivanchik)»;
3. Оплата после получения статьи;
4. Оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.
5. По предоплате работаю только в случае наличия у вас отзывов и длительного пребывания на этом сайте.
Внимание!!! Ставьте в откликах сроки и стоимость, иначе я не могу принять вас как исполнителя!!! Это для вашей же безопасности!
Скайп tyabin51
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