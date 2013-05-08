SEO-копирайтинг для интернет-магазина часов

Здравствуйте.

Нужен качественный SEO контент. Всего нужно около 50 страниц.

Для каждой страницы есть несколько ключевых слов,на основании которых нужно написать текст.

Требования:

— уникальность минимум 97% по Advego;

— в тексте употреблять все ключевики по 1 разу. Нужно что-бы в тексте было точное вхождение каждого клюевика;

— грамматически, орфографически грамотная статья. Это важно!;

— Красиво оформлять текст, списки, абзацы. Не надо делать на от**бись;

— предоставлять в формате word все тексты в одном документе, а не по одному. Выделять ключевые слова в тексте. Шрифт calibri. Пример оформления статей прикрепляю, надо делать так же.

Оплата:

— в среднем 90 рублей за 1к символов, зависит от качества;

— WMR, QIWI, Яндекс Деньги..

Порядок работы:

1. Высылаю ТЗ, по которым вы пишите текст;

2. Вы присылаете готовый текст с указанием WMR кошелька(или другой формы оплаты) на почту [email protected]. В теме письма писать количество статей в документе, свой логин на weblancer и тематику работ. Например "5 статей на финансовую тематику от Иванова Ивана (ivanchik)»;

3. Оплата после получения статьи;

4. Оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.

5. По предоплате работаю только в случае наличия у вас отзывов и длительного пребывания на этом сайте.

Внимание!!! Ставьте в откликах сроки и стоимость, иначе я не могу принять вас как исполнителя!!! Это для вашей же безопасности!

Скайп tyabin51