Копирайтер. Тема - натяжные потолки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок597 просмотров

Требуется копирайтер для написания контента + оформление текста (разметка: заголовки, подзаголовки, маркированные списки)

От вас хороший слог, грамотность, погружение в тематику (вода не прокатывает).

Тематика - Натяжные потолки.

Заказ - Цикл статей по заданной тематике.

Возможно постоянное сотрудничество.

При подаче заявке указывайте

- цену за 1000 зн, с учетом оптового заказа,

- пример 1-2 статей по околоремонтной тематике,

- примерную скорость написания

12 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
30 дней
Доверил Светлане довольно сложную и объемную работу - акцент был на качество, отсутствие "воды" и достоверность информации, в результате - не пожалел, все сделано как нужно. В целом отмечу: качественный копирайт, ответственный подход к делу и адекватные цены. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством с Алексеем осталась довольна. Впрочем, огромное количество положительных отзывов об этом работадателе могут подтвердить мои слова. Задания четкие, на связи постоянно, оплата вовремя и в оговоренном объеме. Надеюсь, еще поработаем.

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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