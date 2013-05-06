Копирайтер. Тема - натяжные потолки

Доверил Светлане довольно сложную и объемную работу - акцент был на качество, отсутствие "воды" и достоверность информации, в результате - не пожалел, все сделано как нужно. В целом отмечу: качественный копирайт, ответственный подход к делу и адекватные цены. Рекомендую к сотрудничеству!