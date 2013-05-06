Ищу человека ,который сможет ежедневно рассылать по 50 однотипных сообщений в социальной сети ( не вк не од ) по людям в поиске по определенным запросам и добавлять их в контакты профиля . ...
Копирайтер. Тема - натяжные потолки
Требуется копирайтер для написания контента + оформление текста (разметка: заголовки, подзаголовки, маркированные списки)
От вас хороший слог, грамотность, погружение в тематику (вода не прокатывает).
Тематика - Натяжные потолки.
Заказ - Цикл статей по заданной тематике.
Возможно постоянное сотрудничество.
При подаче заявке указывайте
- цену за 1000 зн, с учетом оптового заказа,
- пример 1-2 статей по околоремонтной тематике,
- примерную скорость написания
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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