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- Fleetmarket106 просмотров
Отзывы заказчиков
$66
10 баллов
8 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Должен сказать, что не ошибся! Виктор выполнил работу очень быстро - буквально за ночь, и сделано все на высочайшем уровне! Очень рекомендую, надежный и грамотный исполнитель. По верстке - обращусь еще.
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $180
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга