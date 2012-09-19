stecker

Виктор Стекольников stecker

 
32 годаРоссия/Среднеуральск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов

Создание сайтов

Портфолио
Отзывы заказчиков
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$66
10 баллов
8 лет назад
Немного переверстать сайт и посадить на CMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка
Должен сказать, что не ошибся! Виктор выполнил работу очень быстро - буквально за ночь, и сделано все на высочайшем уровне! Очень рекомендую, надежный и грамотный исполнитель. По верстке - обращусь еще.
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $180
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга