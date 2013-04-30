Требуется копирайтер для написания контента + оформление текста (разметка: заголовки, подзаголовки, маркированные списки) От вас хороший слог, грамотность, погружение в тематику (вода не прокатывает). Тематика - Натяжные потолки. Заказ - Цикл статей ...
Тексты для сайта
итак всем привет ! нужно текста сделать супер хорошие ! 2 доллара за 1000 знаков !
сайтик вот: http://1luxury.ru/
ТЗ есть !
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