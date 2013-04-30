Исполнитель для заполнения сайта товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок490 просмотров

Нужно заполнять сайт BrandAvenue.ru товарами. Создание карточки товара подразумевает работу с фотографиями: поиск, либо редактирование; создание уникального СЕО текста; заполнение всех необходимых полей через админку.

Админка удобная, не древняя.

Желательно девушку, которая хорошо разбирается в тематике брендовых сумок и аксессуаров.

Оплата за количество созданных товаров.

12 лет назад
igorgorkoff
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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