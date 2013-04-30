Нужен рерайтер

Здравствуйте

Нужен человек, который будет подготавливать контент для нескольких текущих проектов. Важно уметь писать на разные темы, искать исходники (я почти всегда их даю, но все же), писать понятным для обывателей языком.

Объемами обеспечу до лета хорошими, возможно найму 2 человек, накопилась работа.

Заинтересованных прошу рассказать почему мой выбор должен остановиться именно на них.