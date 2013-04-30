Требуется копирайтер для написания контента + оформление текста (разметка: заголовки, подзаголовки, маркированные списки) От вас хороший слог, грамотность, погружение в тематику (вода не прокатывает). Тематика - Натяжные потолки. Заказ - Цикл статей ...
Нужен рерайтер
Здравствуйте
Нужен человек, который будет подготавливать контент для нескольких текущих проектов. Важно уметь писать на разные темы, искать исходники (я почти всегда их даю, но все же), писать понятным для обывателей языком.
Объемами обеспечу до лета хорошими, возможно найму 2 человек, накопилась работа.
Заинтересованных прошу рассказать почему мой выбор должен остановиться именно на них.
Заявки фрилансеров
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