Нужен рерайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок318 просмотров

Здравствуйте

Нужен человек, который будет подготавливать контент для нескольких текущих проектов. Важно уметь писать на разные темы, искать исходники (я почти всегда их даю, но все же), писать понятным для обывателей языком.

Объемами обеспечу до лета хорошими, возможно найму 2 человек, накопилась работа.

Заинтересованных прошу рассказать почему мой выбор должен остановиться именно на них.

12 лет назад
seo-constructor
Виктор 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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