Рерайт текстов с подбором исходников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок153 просмотра

Необходим рерайт 3-х текстов автомобильной тематики с подбором исходников для существующего сайта. Срок 3 дня. Бюджет 3,5 wmz за 1000 зн. Объем одной статьи 2500 - 3000 зн.

ТЗ прилагается

12 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$50
3 дня
Огромное спасибо за качественный рерайт. Как всегда в срок, даже с опережением. С удовольствием продолжу наше сотрудничество.
Спасибо за плодотворное сотрудничество. Приятно, когда заказчик - профессионал, и точно знает, чего хочет. Благодарю за приятное общение и важные подсказки). С удовольствием посотрудничаю вновь.

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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