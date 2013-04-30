Исполнитель для написания женский статей под ключи

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт33 заявки510 просмотров

Ищем авторов для написания уникальных текстов под ключи на женскую тематику. Авторы нужны для долгосрочного сотрудничества.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.

Обьем статей от 2,5 до 7к Оплата 1к=1$ в Webmoney.

Пожалуста указывайте ваши аськи и скайпы.

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
12 лет назад
nc2009
Петр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер. Тема - натяжные потолки

    $500

    Требуется копирайтер для написания контента + оформление текста (разметка: заголовки, подзаголовки, маркированные списки) От вас хороший слог, грамотность, погружение в тематику (вода не прокатывает). Тематика - Натяжные потолки. Заказ - Цикл статей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Здравствуйте Нужен человек, который будет подготавливать контент для нескольких текущих проектов. Важно уметь писать на разные темы, искать исходники (я почти всегда их даю, но все же), писать понятным для обывателей языком. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен грамотный рерайтер на 10к знаков/день

    Здравствуйте. Ищем 1-2 постоянных журналиста для ежедневного рерайта новостей. Объемы: 10к в день (без пробелов). Стоимость: 25руб /1к знаков Тематика: новости медицины, здоровый образ жизни, спорт (интересные новости). Тексты необходимо ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для сайта

    итак всем привет ! нужно текста сделать супер хорошие ! 2 доллара за 1000 знаков ! сайтик вот: http://1luxury.ru/ ТЗ есть !

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать несколько статей

    Здравствуйте. Нужно написать несколько статей, общей длинной ~ 50 000 символов. А если можете, то и добавить их на сайт (Drupal 7) - это + 500 рублей. Тематика - Ворота, автоматика, окна стеллажи. Ваши цены ...

    Drupal
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описания стоматологических клиник

    Для каталога стоматологических клиник требуется написать уникальные описания стоматологий. Вам предоставляется список клиник и ссылки на рекомендуемые источники (откуда брать информацию). Объем описания одной клиники от 300 до 1000 символов (устанавливается в Задании). ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей на строительную тематику

    Для наполнения сайта строительной тематики необходимы рерайтеры, лучше начинающие. Требуется писать небольшие (2000 - 2500 зн бп) качественные статьи. Срок не ограничен. Бюджет проекта небольшой, цена - 0,8 у.е. за 1000 зн.

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO Оптимизация сайта, контент и наполнение сайта

    Требуется уникальный контент: Копирайтинг 1.На главную- 1000-1500 символов О проекте- 3500-4000 символов Советы-2000-3000 символов Контакты-500 символов 2.Написание 10-15 статей в 3500-4000 символов 3. Оптимизация ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комментарии на сайт

    Нужно писать комментарии к фильмам. Каждый комментарий минимум 50 символов. (60 руб - 1000 символов) Итого 100 комментариев = 5000 символов = 300 рубл за 100 каментов Плачу в уе 10 wmz ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад